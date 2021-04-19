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Son dakika: Sivasspor'da Tyler Boyd, Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Sivasspor'a Tyler Boyd'dan kötü haber geldi. ABD'li kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

19 Nisan 2021, Pazartesi 18:32 Son Güncelleme:
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Son dakika: Sivasspor'da Tyler Boyd, Beşiktaş maçında yok

Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ı konuk edecek Sivasspor'da son dakika gelişmesi... Yiğidolar'a zorlu maç öncesi Tyler Boyd'dan kötü haber geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre; ABD'li kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'un geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçta da forma giyememişti.

Yiğidolar'ın devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Boyd, Kırmızı Beyazlı formayla çıktığı 12 resme maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

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