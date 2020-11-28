Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'yi pazartesi günü konuk edecek olan Sivasspor'da rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testleri sonucunda 1 futbolcu 2 teknik heyetten isim olmak üzere 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Bu isimlerin izolasyona girdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte Sivasspor'un yaptığı açıklama:

Göztepe maçı öncesinde; A Takı futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonuçları pozitif çıkmıştır.

3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.



