Son dakika | Sivasspor Marcelo Goiano'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Portekiz ekibi Braga'nın sağ beki Marcelo Goiano'yu karosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

24 Haziran 2019, Pazartesi 17:37
- A +
Son dakika | Sivasspor Marcelo Goiano'yu kadrosuna kattı

Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Demir Grup Sivasspor transfere devam ediyor. Yiğidolar Braga kaptanı 31 yaşındaki sağ bek Marcelo Goina'yı kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden geçen Brezilyalı futbolcu Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tam bir istikrar abidesi

Son 5 sezondur Braga forması giyen ve takım kaptanı olan deneyimli futbolcu tam bir istikrar abidesi. Geçen sezon Portekiz Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Braga formasıyla 37 maça çıkan Goiano 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katan Sivasspor'un Brezilyalı oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...