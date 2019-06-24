Teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getiren Demir Grup Sivasspor transfere devam ediyor. Yiğidolar Braga kaptanı 31 yaşındaki sağ bek Marcelo Goina'yı kadrosuna kattı.

Sağlık kontrolünden geçen Brezilyalı futbolcu Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Tam bir istikrar abidesi

Son 5 sezondur Braga forması giyen ve takım kaptanı olan deneyimli futbolcu tam bir istikrar abidesi. Geçen sezon Portekiz Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Braga formasıyla 37 maça çıkan Goiano 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Daha önce kaleci Mamadou Samassa'yı kadrosuna katan Sivasspor'un Brezilyalı oyuncunun transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel