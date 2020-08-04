Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve ligi 4. tamamlayarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvet arkası olarak görev yapan Felix, geride bıraktığımız sezonda Polonya'nın Piast Gliwice takımının formasını giymişti. 1991 doğumlu İspanyol oyuncu, daha önce ise Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu formaları giymişti.

Geride bıraktığımız sezonda Polonya ekibi ile 33 maça çıkan Felix; 16 gol, 4 asistlik performansıyla yılın futbolcusu seçilmeyi başarmıştı.

Felix, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törende 2 yıllık resmi sözleşmeyi imzalarken Sivasspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya başarılar dilendi.







