Son dakika! Sivasspor, Güven Yalçın için harekete geçti

Avrupa’da önce gruplara kalmak, ardından da gruplardan çıkmayı hedefleyen Sivasspor ’da teknik direktör RızaÇalımbay, transferde takıma seviye atlatacak isimler istiyor. Bu doğrultuda yönetime listesini sunan Kırmızı-Beyazlılar’ın hocasının, listesinin en üstlerinden Beşiktaş ’taki sözleşmesi sona eren Güven Yalçın yer alıyor. Siyah-Beyazlılar’da bir türlü takımın devamlı oyuncusu olamayan Güven kariyerinde yeni bir sayfa açma hedefiyle yola çıkarken, daha fazla şans bulabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Oyuncu, şu anda Antalya’da yeni sezona hazırlanıyor. Bu noktada devreye giren Yiğidolar da transferi bitirmek adına tüm şartları zorluyor.

En önemli arayış forvette

İç Anadolu ekibinde Yatabare ile yola devam edilirken, kiralık oyuncular Kayode ve Konate ile yola devam edilmedi. Forvete en az iki takviye yapacak olan Sivasspor’un önceliği Güven transferinde mutlu sona ulaşabilmek. Oyuncunun menaceri ile bu hafta içerisinde yapılacak görüşmelerin ardından transferin netlik kazanacağı bildirildi. Güven Yalçın da Avrupa faktörü nedeniyle Sivasspor’un önerisine oldukça sıcak.







