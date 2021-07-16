Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş , Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa ile uzun süredir görüşüyordu.

İtalya basınındaçıkan haberlere göre Bologna Diego Costa ile anlaştı ancak teknik direktör Sinisa Mihajlovicbu transfere onay vermedi. Diego Costa ile yıllık 2.5 miyon euro ve bonuslarla 2 yıllık anlaşmaya varan Bologna, Mihajlovic'in bu transfere onay vermemesinin ardından Diego Costa'dan vazgeçti.

Sırp teknik direktörün bu transfere onay vermemesinin altında yatan başlıca neden ise Shanghai SIPG ile sözleşmesini feshetmek isteyen Avusruyalı forvet Marko Arnautovic'i istemesi. Bir başka neden ise Mihajlovic'İn eski takım arkadaşı Diego Sieone ile konuşarak bilgi alması gösterildi.

Ayrıca Diego Costa ile Beşiktaş, Lille ve Marsilya'nın ilgilendiği iddia edildi.