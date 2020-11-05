Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.11.2020 tarih ve 18 sayılı toplantısında aldığı kararlar sonucunda Antalyaspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören oyunculardan Adis Jahovic, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç ceza alırken Sinan Gümüş ise ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL'lik para cezası aldı.

İşte açıklanan PFDK kararları:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK antrenörü İRFAN SARALOĞLU hakkında, 01.11.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 31.10.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi CELALETTİN ALKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. idarecisi ŞENOL CAN'ın, 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasında, Covid-19 PCR test sonuçlarının müsabaka organizasyon toplantısından önce TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü'ne teslim edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü başkanı HÜSEYİN ÜNEŞ'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43., 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.650.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SİNAN GÜMÜŞ'ün, 02.11.2020 tarihinde Antalya Stadyumunda oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DOĞU TRİBÜNÜ VOLVO 1903 A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü STEVEN RONALD GREAVES'in, 30.10.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi ERCAN AYHAN'ın, 31.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi ERCAN AYHAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM YİĞİT'in, 31.10.2020 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-TURGUTLUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 31.10.2020 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-GMG KASTAMONUSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- TARSUS İDMAN YURDU Kulübü görevlisi ENDER ÖZİNÇ'in, 31.10.2020 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-TARSUS İDMAN YURDU Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü görevlisi ENDER ÖZİNÇ'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MAMAK FK'nın, 31.10.2020 tarihinde oynanan MAMAK FK-KIRKLARELİSPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MAMAK FK sporcusu MAHMUT ALTINKAYA'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN ÖZTÜRK'ün, 31.10.2020 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. idarecisi İLKER ÖZDEMİR'in, 31.10.2020 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SARIYER Kulübünün, 31.10.2020 tarihinde oynanan SARIYER-AMED SPORTİF FAALİYETLER Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KOCAELİSPOR Kulübünün, 31.10.2020 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 01.11.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR Kulübünün, 01.11.2020 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR Kulübü sporcusu MERT CAYMAZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEVFİK AKOL'un, 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü TEVFİK AKOL'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ABDÜLKADİR YILMAZ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi MUHAMMET KAYHAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, 01.11.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, mensuplarının müsabaka öncesinde saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. görevlisi ORHAN SAĞLAMCAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. antrenörü KENAN AŞKAN'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİRSPOR A.Ş. antrenörü REMZİ ÖZDOĞRU'nun, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- İSKENDERUN FK hakkında, 01.11.2020 tarihinde oynanan İSKENDERUN FK-YOZGATSPOR 1959 FK Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

24- CEYHANSPOR Kulübünün, 01.11.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun, sürekli olarak maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHANSPOR Kulübü futbolcusu FATİH YILMAZ'ın, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. antrenörü DOĞAN BAYKUŞ'un, 01.11.2020 tarihinde oynanan CEYHANSPOR-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- FETHİYESPOR Kulübünün, 01.11.2020 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-YOMRASPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, kulüp doktorunun müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- KAHTA 02 SPOR Kulübü hakkında, 01.11.2020 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-KARAMAN BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada görev alacak sağlık personeline Covid-19 PCR testi yapılmamasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

28- TOKATSPOR A.Ş.'nin, 01.11.2020 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ISPARTA 32 SPOR Kulübünün, 01.11.2020 tarihinde oynanan ISPARTA 32 SPOR-ERBAASPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyuma bilet yerine herhangi bir belge ile seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 01.11.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-ALTINDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, ateş ölçümlerine belirlenen saatte başlanılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübü görevlisi AHMET KURT'un, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübü masörü SALİM BÜYÜKGİLLER'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖLCÜKSPOR Kulübü antrenörü SERHAT ÖNCÜ'nün, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ALTINDAĞSPOR Kulübü görevlisi BÜLENT GÖRESİM'in, 01.11.2020 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-ALTINDAĞSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINDAĞSPOR Kulübü antrenörü ALİ GÜRSOY'un, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- ALANYA KESTELSPOR Kulübünün, 31.10.2020 tarihinde Alanya Milli Egemenlik Stadında oynanan ALANYA KESTELSPOR-BURSA YILDIRIMSPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 31.10.2020 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakasında, mensubunun cep telefonu ile stadyum içinde çekim yapmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu



