SON DAKİKA! Sinan Gümüş transferi resmen açıklandı!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. Serie A kulübü Genoa, resmi internet sitesi aracılığıyla uzun bir süredir peşinde koştuğu 25 yaşındaki hücum oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

İtalyan ekibinden yapılan yazılı açıklamada Türk asıllı Alman futbolcuyla "uzun süreli" bir sözleşme imzalandığı belirtilirken kontrat detayları hakkında ise hiçbir bilgi verilmedi. Genoa, geçtiğimiz yaz da Sarı Kırmızılılar'dan Koray Günter'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamıştı. Kırmızı Mavililer, Cim Bom'un bir başka eski oyuncusu Goran Pandev'i de kadrosunda bulunduruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler