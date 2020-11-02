Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor'da Jahovic, 45. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görürken, 90+6'da Sinan Gümüş atıldı. 26 yaşındaki futbolcu, faul kararı sonrası topa vurunca ilk olarak sarı kart gördü. Ardından hakemin yanından geçerken Bahattin Şimşek'e temasta bulununca aynı dakika içinde ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderildi.

Bu kararın ardından çılgına dönen ve sinirlerine hakim olamayan Sinan Gümüş, maçın hakemi Bahattin Şimşek'e uzun süre itiraz etti. İdari menajer Volkan Ballı ve takım arkadaşları Sinan'ı güçlükle sakinleştirdi.



