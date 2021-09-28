İstanbul'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kavgasıyla ilgili aranan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün şoförü Abdullah M. ile olaya tanık olan Veli Ö.'nün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Tutuklu Abdullah M. cinayet sırasında olay yerinde bulunmadığını öne sürdü.

Halil İbrahim Scholten isimli kişinin ölümüyle ilgisi olmadığını söyleyen Abdullah M., 7 yıldır Öztürk'ün şoförlüğünü yaptığını dile getirdi. Abdullah M. savunmasında şunları söyledi:

"Olay tarihinde tam emin olmamakla birlikte saat 17.00 sularında Sezer Öztürk'ün oğlu İsmail Öztürk aradı. Babasının tanımadıkları biriyle kavga ettiğini söyledi. Ben de Sezer Öztürk'ün Paşaköy'de bulunan evine gitmek için kendi aracımla yola çıktım. Giderken yolda jandarma ekiplerini gördüm ve tekrardan ikametime geri döndüm."





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TUTUKLANDI

Olay günü görmediği Sezer Öztürk'ü telefonla aradığını ancak ulaşamadığın belirten Abdullah M., "Kendimi toplamak için biraz zaman geçirdim, ertesi gün kendi irademle jandarmaya teslim oldum" dedi.

Savcılık, şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Hakimlik de şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

"BİZİM GENÇLER DİNLEMEDİ"

Tanık olarak ifade veren Halil İbrahim Scholten'in yeğeni Veli Ö. ise piknik yaptıkları sırada Almanya plakalı gri ve siyah araçların kendilerinden yol istediğini sonrasında tartışma çıktığını söyledi.

Veli Ö. ifadesinde olay anını şöyle anlattı:

"Halil İbrahim biraz dik kafalılık yaparak Alman plakalı araç sürücüsüne 'Beş dakika bekle yolu açacağım' dedi. Araç beş dakikadan fazla bekledi yanımıza gelerek tekrar sordu. Halil İbrahim de tartışma başlatarak yumruk attı. Adam 'arabada ailem var' diye söylese de bizim gençler dinlemediler. Halil İbrahim'in abisi Duran G. adamın kafasına araç kasasında bulunan sandalyeyi fırlattı. Arkadan gelen siyah renkli araç içerisinde bulunan adam silah çıkarttı ve havaya doğru ateş açtı."

"SORDULAR, KORKUDAN SÖYLEDİM"

Halil İbrahim Scholten'a ateş açıldığını söyleyen Veli Ö. şöyle devam etti:

"Sezer G. de çelme takarak adamı yere düşürüp elinden silahı aldı. Siyah araç içerisindeki adam yere düştükten sonra arabaya gitti ve bir silah daha aldı ama ateş etmedi. Diğer elinde de bıçak vardı, bıçağı sağa sola savurmaya başladı. Ortalık bir anda duruldu ve bizimkiler arabaya binip kaçtı. Silah çeken adamın yanına gidip 'Siz cahil misiniz, genç çocuğa vuruyorsunuz. Onların dediklerine takılıyorsunuz' dedim. Şahıslar bizimkilerin yerini sordular, ben de korkudan söyledim. Adamlar adres tarifimden sonra yanımdan hızla o tarafa doğru uzaklaştılar. Daha sonra Haydar G. geri gelerek beni aldı, bıçaklandığını söyledi."

Veli Ö. şikayetçi olduğunu da belirtti.

DHA







