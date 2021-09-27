Son dakika! Sezer Öztürk cinayet iddiasıyla aranıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe ’de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındakilerin karıştığı yol verme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan Sezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay 19 Eylül Pazar günü saat 17.00 sıralarında Çekmeköy’de Şile Otoyolu Paşaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Eski futbolcu Sezer Öztürk ve yanındaki Ö. G. ve A.M. ile Haydar Genç ve oğlu Halil İbrahim Genç arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Haydar Genç bacağından bıçaklandı. Oğlu Halil İbrahim Genç (24) ise silahla vurularak öldürüldü. Sezer Öztürk ve beraberindekiler Almanya kayıtlı BIOD2828 plakalı araç ile kaçtı. Aracın O.D.’ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak O.D.’nin Ağustos ayında Almanya’ya gittiği belirlendi. Olaya karışan Sezer Öztürk ile yanındaki Ö. G. ve A.M. olay yerinden lüks araç ile kaçarak uzaklaştı. Şüphelilerden A.M. teslim oldu. A.M. 21 Eylül’de tutuklanarak cezaevine konuldu.









SEZER ÖZTÜRK’E YAKALAMA EMRİ

Şüpheli Sezer Öztürk ve Ö.G.’nin halen firar durumunda bulundukları öğrenilirken, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği’nce şüpheli Öztürk hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı.

Adresinde arama yapılan firari şüpheli Ö.G. hakkında ise tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan ölen Halil İbrahim Genç’in 6 yaşında bir oğlu ile 1 buçuk yaşında bir kızının olduğu öğrenildi. Genç, Nişantepe mezarlığına defnedildi.

MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTI

Mahalle sakini Rasim Kütük, "Biz silah seslerini duyduk gittik. O adam oradan kaçmış gitmişti. Aralarında önceden bir husumet yokmuş. Sadece yol tartışması olmuş diye duyduk. Yaralıları da tanımıyorum, onlar aşağı mahallede oturuyorlar. 5-6 kurşunla vurmuşlar" dedi. Bir başka görgü tanığı ise ," Ölen çocukla burada denk geldiler arkasından ateş etti. Yol kavgasıymış bu. Orada bir tartışma olmuş. Kaçıp mahalleye gelmiş. İlk kavganın olduğunda yaralılar varmış. Babası ve ağabeyi yaralıymış. Birileri futbolcu birileri boksör dedi kim vurdu bilmiyoruz" diye konuştu. Bu arada olay sonrası Sezer Öztürk ve yanındakilerin ateş açarak kaçmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA







