Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirlerarası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan otobüs veya uçakla seyahat eden yolculara ya da şirkete ceza kesiliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere “şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi” belgesi düzenlenecektir.

Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak. Otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir. Yolculuğuna izin verilen otobüsler ancak il otogarlarında duracak ve o illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları boş yer olması durumunda alabileceklerdir.

UÇAKLARDA SEYAHAT İZİN BELGESİ DURUMU

Uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, terminaldeki bir kontuarda oluşturulan "Seyahat İzin Belgesi Başvuru Masası'nda başvuru belgesini dolduruyor. Seyahat etme gerekçelerini ve kimlik bilgilerini bu forma yazan yolcular, ardından Seyahat İzin Kurulu ofisinde işlemlerini tamamlıyor.