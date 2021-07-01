Turkish Airlines EuroLeague'in geride kalan sezonunu finalde temsilcilerimizden Anadolu Efes'e mağlup olarak ikinci sırada tamamlayan Katalan devi Barcelona, milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada 30 Haziran 2023'e kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Milli Takım ile Olimpiyat Elemeleri için Kanada'da bulunan Sertaç Şanlı'nın kısa süre içerisinde Barcelona için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Sertaç Şanlı, yeni sezon öncesi Barcelona'nın gerçekleştirdiği ilk transfer oldu.

EuroLeague Finali'nde Barcelona'ya karşı yaşadığı şanssız faul probleminden kaynaklı 12:57 dakika sahada kalabilen Sertaç Şanlı; 12 sayı, 2 ribaunt katkısı sağlarken Final Four'da yarı finaldeki CSKA Moskova maçında ise 19 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşmıştı.

Transfer sonrası Barcelona'nın sosyal medya hesaplarına ilk açıklamalarını yapan milli yıldızımız, "Barcelona gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım büyük başarılar kazanacağımız ve kutlayacağımız bir sezon olur" ifadelerini kullandı.







