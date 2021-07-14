Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes ile yaşadığı EuroLeague şampiyonluğu sonrası takımdan ayrılan milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı, Barcelona ile resmi sözleşme imzaladı. Salı günü sağlık kontrollerinden geçen Sertaç, bugün (14 Temmuz) Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da yer aldığı törende resmi imzayı attı.

Sertaç Şanlı, imza töreni öncesinde ise eşiyle birlikte Camp Nou'da yer alan Barcelona Müzesi'ni gezdi.

Milli yıldızımız imza töreni öncesi Camp Nou'nun çimlerine de ayak bastı.

Sonrasında ise Barcelona'nın stüdyolarında Barcelona'nın bir oyuncusu olarak ilk röportajını verdi.