Real Madrid'de beklenen oldu ve bir dönem sona erdi. Eflatun beyazlılar, deneyimli savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını resmen ayırdığını duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "17 Haziran Perşembe günü saat 12:30'da başkanımız Florentino Pérez'in de katılımıyla kaptanımız Sergio Ramos'a kurumsal bir saygı ve veda töreni düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.









16 yıldır forma giyiyordu

35 yaşındaki yıldız stoper, 2005 yılında Sevilla'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Başkent ekibinde aralıksız 16 yıl forma giyen Ramos, 5 La Liga şampiyonluğu ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok kupa kaldırdı.