Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu ise her sezon için net 2.75 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Öte yandan sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Sergio Oliveira, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Nef Stadyumu'nu ve Galatasaray Müzesi'ni gezdi.

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