Hes Kablo Kayserispor’un ardından Çaykur Rizespor’u deplasmanda mağlup etmeyi başaran lider Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçtan sonra oyuncularına tek tek teşekkür ederken, çarpıcı ifadeler kullandı. Kritik galibiyetle rahat bir nefes alan siyah-beyazlı hocanın, “Bizler şampiyon olacağımıza inandığımız için bu engelleri aşıyoruz. Takım halinde sonuna kadar da inanmaya devam edeceğiz. Böyle oynarsak avantajımızı kimse elimizden alamaz” diye konuştuğu aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın, Çaykur Rize maçının ardından hem soyunma odasında hem de dönüş yolunda kurmayları ve yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

"ARTIK EN KRİTİK HAFTALARDAYIZ"

Kadrodaki önemli eksiklere rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçın’ın, “Artık en kritik haftalardayız. İşin teknik, taktik kadar psikolojik tarafı da çok önemli. Ben oyuncularıma cesaretli ve hedefe inanmış olmaları gerektiğini aktardım. Ne mutlu bana ki hepsi çok büyük bir özveriyle oynuyorlar. Hafif sakatlıkları ve yorgunluğu ikinci plana atıyorlar. Kalan haftalarda da fedakarlık yapmazsak başarı gelmez. Ben o yüzden sürekli hiçbir bahanemiz yok diyorum” diyerek düşüncelerini paylaştığı vurgulandı.









"DERBİ DEĞİL HATAY!"

Atakaş Hatayspor maçını da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Galatasaray derbisine moralli gitmek isteyen Sergen Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdiden kafamızda Hatayspor maçı var. Şu an derbiyi konuşmak kesinlikle doğru değil. Her zaman fikstürdeki en önemli maç, oynayacağımız ilk maçtır. Kazanmaya devam ettikçe işin psikolojik tarafında da liderliği kimseye kaptırmamış oluyorsunuz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Daha biten bir şey yok. Kalan dört hafta sadece bizim için rakiplerimiz için de çok kritik haftalar olacak ve finali iyi yapan hedefe ulaşacak.”