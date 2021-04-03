Aboubakar, Ghezzal ve Hasic gibi oyuncuların yokluğunda, Kasımpaşa maçı için farklı kadro tercihlerini deneyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, sağ tarafta Necip-Rosier ikilisine daha sıcak baktığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Gökhan Töre ve Mensah’ın sakatlıklardan yeni çıkması nedeniyle, Kasımpaşa maçında ilk on birde oynamasının risk taşıması, tecrübeli teknik adamı Necip-Rosier tercihine zorluyor. Sağ kanat ikilisindeki son kararını bugünkü idmandan sonra verecek olan Yalçın, Rosier-Gökhan ve Rosier-Ljajic seçeneklerini de kenarda tutmaya devam ediyor.







