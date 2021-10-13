Milli aradan sonra Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir maç trafiğinin içine girecek Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın elindeki kadroyu en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor.

4 yerli oynayabilir

Milliyet'in haberine göre; Sakatların dönmesine sevinen fakat bu kez kadroya aday çok ismin olmasının tatlı sıkıntısını yaşayan Yalçın’ın, Başakşehir maçında üç yerine dört yerli oyuncuyu 11’de sahaya sürebileceği öğrenildi. Kalede Ersin’e, sol bekte Rıdvan’a şans vermeyi düşünen siyah-beyazlı hoca, Sivas maçında 2 gol atan Güven’i de kesmek istemiyor.

Can Bozdoğan 11'e

Sergen Yalçın’ın şimdiye kadar bulduğu tüm şansları iyi kullanan Can Bozdoğan’ı da 11’de sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Başakşehir maçından sonra Sporting ve Galatasaray ’la karşılaşacak olmalarını hesaplayan Yalçın’ın bu nedenle Pjanic’i yedek soyundurabileceği ifade edildi. Orta sahayı Josef-Can-Teixeira üçlüsünden oluşturarak kanatlarda Ghezzal ve Güven’e şans tanımak isteyen siyah-beyazlı hoca en uçta Batshuayi’yi kullanacak. Orta alanda Can’ın yerine Atiba’yı da oynatmaya sıcak bakan Sergen Yalçın bugün ve yarın yapılacak antrenmanlarda Başakşehir maçında sahaya süreceği 11’i netleştirecek. Kartal’da sakatlıkları henüz geçmeyen N’Koudou ve Mehmet Topal ise maç kadrosunda yer almayacak.