Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından flaş açıklamalar da bulundu. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı

3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu.

Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.

Başkan ve Yönetime çok yükleniliyor

Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Biz elimizden geldiğince camiamıza yardımcı olmak zorundayız. Ben kendi kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Tazminat yok. Okumadan, 1.5 senelik kontrat imzaladım. Başkan ve yönetime çok yükleniliyor. Bu yanlış. Para yoksa neden geldiniz diyorlar. Bence yönetimimizi alkışlamak lazım. Zorlukları bile bile geldiler. Camiamız ekonomik olarak çok zor süreçten geçiyor. Önce bunu bilelim.

Bazı oyuncularla devam edemeyiz

Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama.... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz. Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 27 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz. Eğer kontratlar ekonomik olarak kulübümüzü sıkıntıya sokmayacak durumdaysa, oyuncularımız devam edebilirler. 2 milyon, 3 milyon euro maaş, 5 milyon, 7 milyon bonservis... Böyle bir şey yok. Bizim camiamız bunu kaldıramaz.

Kaleye yabancı transferi yapmayacağız

Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Sürekli bir ödeme var, giriş yok kulübe. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz. Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız. Yeni yabancı sınırında 8 oyuncuya izin var.

Taraftarımızdan destek bekliyorum

Transferde çok fazla beklenti olmasın. İyi oyuncular alacağız evet ama bunlar bütçeye uygun olacak. Taraftarlarımızdan destek bekliyorum. Aksini yaparsak Beşiktaş'a zarar veririz. Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu. Talisca'lar gitti, yerleri doldu. Birileri gidecek, birileri gelecek.