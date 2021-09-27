Son dakika! Sergen Yalçın müjdeyi verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, sakat futbolcularla ilgili bilgi verdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Stoperde N'Sakala oynayacak

Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Son 10 günde çok ciddi sorunlar yaşadık. Elimizdeki seçenekler çok kısıtlı hale geldi. Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Son 10 günde çok ciddi sorunlar yaşadık. Elimizdeki seçenekler çok kısıtlı hale geldi. Stoperde N'Sakala oynayacak.

Hiçbir maç, oynanmadan kazanılmaz

Bu seviyede maç oynamak zor. Eksikler futbolun içinde var ama geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Normalde olması gereken eksiklerin çok yukarısındayız şu an. 11-12 oyuncumuzu kullanamıyoruz. Hiçbir maç, oynanmadan kazanılmaz. Maça her zaman hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. 25 günde 7. maçımızı oynayacağız. Çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Oyuncuları dinlendirip tekrardan maça çıkıyoruz ama yarın kendi oyunumuzun dışında bir oyun oynayacağımız bir gerçek.

Mehmet Topal haricindeki bütün oyuncuların sağlıklı bir şekilde döneceğini düşünüyoruz

Oyuncuların hepsi bizim için önemli, değerli. Hangisi burada olsaydı dersen, ben hepsini seçerdim. 15 günlük arayı kullanıp, güçlü bir şekilde geri dönmeyi düşünüyoruz. Mehmet Topal haricindeki bütün oyuncuların, milli aradan sonra sağlıklı bir şekilde döneceğini düşünüyoruz. Yarın kendi oyunumuzu oynama ihtimalimiz yok. Onların oyununa uyacağız.

Genç oyuncular için şans

Milli maçlarla bu tür maçları kıyaslama yapmak çok doğru değil. Oynanacak bir maç var. Maçın skorunu önceden kimse bilemez. Oyunun gelişimine göre her türlü oyun veya skor çıkabilir. Bu çok normal. Yarın için eksilerimiz zaten belli. Bu seviyede ilk defa oynayacak genç oyuncularımız var. Böyle bir maçta forma giymek ve bu tecrübeyi yaşamak bütün oyuncularım için çok büyük bir şans. Oynayacak genç oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler.







