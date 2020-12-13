Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Alanyaspor maçı sonrası sert açıklamalar yaptı. VAR sistemiyle ilgili eleştiriler yapan Yalçın ayrıca MHK'ye çağrıda bulundu.

Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar...

İlk bölümde oyuna çok iyi başlamadık. Rakip baskıyla başladı. Baskıdan çıkmakta biraz zorlandık. Yine de rakip de çok pozisyon bulmadı ilk yarıda. Yine sağ olsun VAR'daki arkadaşlar devreye girdiler. Penaltı mı değil mi bakarsınız televizyondan.

Sağolsunlar VAR'daki arkadaşlar devre girdi. Penaltı var mıydı? Yok muydu bilemiyoruz. VAR sistemi ile ilgili şunu söylemek istiyorum. VAR sisteminin neye göre çalıştığını anlamıyoruz. Verilen penaltılar, verilmeyen penaltılar neye göre karar veriliyor bilinmiyor. Takımların maç kazanması VAR hakemlerinin eline verilmiş durumda.

"Hakemler dikkat etsin"

Lütfen biraz daha dikkat etsin hakemler. Sağlıklı maç yönetsinler. Oyuncular 90 dakika mücadele ediyor. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı verilmesinin bitmesi lazım. Biz kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Buradan MHK ve Serdar Tatlı'ya söylüyorum. Hakemler felaket. Olacak iş değil.

"Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler!"

Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz olan bitenlere. Bence VAR'ı kaldırın. Hata yapabilirler. Razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan. Ceza alanı içinde saçma sapan ele çarpıyor, biri birine çarpıyor lap penaltı.

"Rıdvan'a vurulan dirsek sarı mı"

Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı, bilmiyorum, bir bakın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçları, böyle daha kolay olur ama başka etkenlerle oynuyoruz.