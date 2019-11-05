Son dakika! Sergen Yalçın 18 maç ceza alabilir!

Son dakika haberi: Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi. Kasımpaşa maçında çılgına dönen ve Halis Özkahya'ya sert tepki gösteren Yalçın'ı yardımcıları Murat Şahin ve Çağdaş Atan güçlükle sakinleştirmişti.

Hakem yorumcumuz Deniz Çoban, Sergen Yalçın'ın PFDK sevkini kişisel twitter hesabından yorumladı ve genç hocanın büyük bir sorunla baş başa kalacağına işaret etti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Sergen Yalçın çılgına döndü, kimse tutamadı! İşte o anlar...

Yalçın'ın hakeme hakaretten sevk edildiğini belirten Çoban, konu ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

Sergen Yalçın; Hakeme hakaretten sevk edilmiş: 36.madde: 3 ila 6 maç ceza öngörüyor...

Ayrıca tedbire uymamaktan sevk edilmiş: 50.madde: 4 ile 12 maç ceza öngörüyor...

Sevk maddelerine göre ceza verilecek olursa; 7 ila 18 maç arası ceza.