Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezonun başında Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt’tan bonservis ödemeden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bundesliga 2'de 27 kez ağları sarsarak kral olan, Sarı Lacivertliler'de sezonu 15 golle tamamlayan ve Milli Takım'ın as forvetlerinden olan tecrübeli golcüye La Liga'dan talip çıktı.

5 milyon Euro'luk teklif

Devre arasıdna Lazio'dan kiralanan Vedat Muriqi'nin takımına dönecek olması sonrası forvet arayışlarına giren Mallorca, milli forvete kanca attı ve Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro bonservis önerdi. Sarı Lacivertli ekip yönetiminin bu rakamı yetersiz bulduğu, Mallorca cephesine teklifin yükseltilmesi gerektiğini aktardığı öğrenildi.

Serdar Dursun, geçtiğimiz sezonu 15 golle tamamladı ve krallık hayallerinin uzağında kaldı. Ancak 30 yaşındaki forvet, yine de kendisi açısından unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı.

Yönetim arkasında durdu, sezona damga vurdu

Serdar Dursun, sezon başında Fenerbahçe’ye imza atan ilk isimlerden biri olmuştu. Transferi açıklandığında Almanya 2. Lig ekiplerinden Darmstadt’tan gelmesine vurgu yapılarak, “Fenerbahçe 2. ligden forvet mi alır!” yorumlarıyla daha sahaya adımını atmadan eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli forvet ikinci şoku, Vitor Pereira’nın, kendisi gelmeden önce transfer edilen Serdar için aynı Caulker gibi, “Gönderelim” raporu vermesiyle yaşadı.

15 golle takımın en skorer ismi

Ancak yönetim Milli golcünün arkasında durdu ve takımda kaldı. Tüm olumsuzluklara rağmen pes etmeyen ve sıkı bir şekilde çalışan Serdar Dursun, ligde 15 golle takımın en skorer ismi oldu. Başarılı oyuncu, Rizespor ’a her iki maçta da hat-trick yaparak, ‘Bir sezonda aynı takıma karşı en az 3 gol atan ilk Fenerbahçeli’ olarak tarihe geçti. Krallık hayallerinin uzağında kalan Serdar Dursun, yine de kendisi açısından unutulmayacak bir sezonu geride bıraktı.

Milli formayla attığı gollerle kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiren Serdar Dursun, Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında Haaland'ın ardında 2. sırada yer alıyor.

Haaland'ın ensesinde!

Burak Yılmaz'ın Portekiz ile oynanan Dünya Kupası Play-Off karşılaşmasının ardından milli takımın yeni golcüsünün kim olacağı büyük bir merakla beklenirken, Ay-Yıldızlı formayı oldukça geç giyen ancak gollerini arka arkaya atan Serdar Dursun oldukça önemli bir başarıya imza attı. 30 yaşındaki santrfor, 4 maçta 4 kez ağları sarstı, Uluslar Ligi'ndeki gol krallığı yarışında 5 gollü Haaland'ın ardında 2. sırada yer aldı.

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL







