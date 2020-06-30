Bundesliga 2'de Darmstadt 98 forması giyen 28 yaşındaki forvet Serdar Dursun İstanbul'a geldi. Golcü futbolcunun ismi Trabzonspor ve bazı Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu.

1.90 boyundaki forvet İstanbul'a ayak basar basmaz sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Serdar Dursun'un İstanbul'a gelmesi transfer söylentilerini gündeme getirdi.

Darmstadt 98 ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sedar Dursun bu sezon 36 maçta 19 gol atarak sezona damga vuran isim olmuştu.







