A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri’nde üç maçta alınan 7 puanı değerlendirmek için basın mensuplarıyla buluşsa da gündem prim haberi oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, müsabakada başına 100 bin euro herkesin hesaplarına yatırıldı haberlerine adeta ateş püskürdü.

Kimseden bir para beklentileri olmadığının altını çizen Güneş, “Pandeminin olduğu dönemde bu haberle neyi hedefliyorsunuz. Bizim şu anki beklentimiz iyi performans. İşin sağlık boyutu da var. Hangi para sağlık ile ölçülebilir. Sadece üç maçta bizden 7 puan beklemeyenler böyle bir haber çıkarabilir. Bu çok çirkin. Vicdanları ile başbaşa bırakıyorum” dedi.

Prim kararını TFF Başkanı Nihat Özdemir’in vereceğini de sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: “Bizim hedefimiz gruptan çıkıp bir prim almak. Yalandan çok haberin tezgah olduğunu düşünüyorum. Bunun konuşulduğunu dağıtıldığını iddia edenler çıksın konuşsun. Dünya Kupası’na gidersek zaten bir para gelecek. Biz de oturup o zaman konuşuruz. Bu haberi yazanın ahlak değerleri sıfırlanmış. Sinirleniyorum gerçekten. 13 oyuncumun testi pozitif ben onlara üzülüyorum.”









‘Kaynak milli takım’

Federasyonun en büyük kaynağının milli takım olduğunu da hatırlatan Şenol Güneş, “Sponsor gelirleri %42 oranında arttı. Şu dönemde böyle bir şeyin olması çok önemli. Bu da milli takımın marka değerini gösteriyor. Ama çıkan haberlerle bu marka değeri düşürülmeye çalışılıyor. Sponsorlar kötü sonuçla gelir mi? Halkı ayaklandırmak ve gündem değiştirmek için yapılmış bir haberle futbolumuza zarar veriyorlar. Biz Türkiye kazanırsa ben de kazanırım derken, bu haberle insanlık değerini kaybetti. Buna cevap vermek bile doğru değil. Yazan adamsa başkana beraber gideriz konuşuruz” ifadelerini kullandı.

‘Kötülükleri şutlayalım, iyilikleri kucaklayalım’ diyen A Milli Takım Teknik Direktörü, “Bir değerimiz var. Bunu yükseltelim. Şu anda ekonomik krizin aşılması için ülkemize döviz girmeli. Tarlaya bir şey ekmezseniz, onu büyütmezseniz satamazsınız. Birinci hayalim Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’dır. Ama ondan daha önemlisi oyuncu yetiştirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

TFF’den prim açıklaması

Prim haberlerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Şu anda müsabaka bazında bir prim bedeli olmadığı gibi, oyuncular ya da teknik heyetin de beklentisi ve talebi söz konusu değildir. Doğru olmayan haberler milli formanın kutsallığı ile bağdaşmamaktadır. Türk halkından haberlere rağbet etmemesini diliyoruz.”





İlgili Haberler Sam Allardayce'tan Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne açıklaması





‘Yıkıldık’ demek doğru değil!

Toplantının büyük bir kısmında prim haberlerini yalanlayan Şenol Güneş, takımın performansını ve hedeflerini de anlattı. Bu konuda tecrübeli çalıştırıcının konuşmalarından satırbaşları şöyle:

-2021’e üç müsabaka ile başladık. Şimdi Avrupa Şampiyonasına hazırlık dönemimiz var. Ardından da eylül, ekim, kasımda eleme maçlarımız devam edecek.

- Elemelerdeki üç maçta her türlü senaryo vardı. Sonuç olarak 7 puan aldık. Mükemmel değil. İlk iki maçı kazanıp, Letonya ile barebere kalmamız mükemmeli yakalayamamıza neden oldu.

- Oyuncularımın hepsi elinden geleni gösterdi. Letonya maçı da buna dahil. Sadece son maçta fiziki olarak düşüş yaşadık. Oyunumuz kötü değildi, kazanabilirdik. Ama temaslı oyunda rakip bizden üstündü.

- Herkesi yenebiliriz. Letonya maçını kazanırız diye düşünmüştük. Kazanamamak bizim içimizi acıttı. Ama bu maçın ardından gereksiz mutsuzluk havası yaşıyoruz. İnsanları kapıştırmak doğru değil. Şiddetten öfkeden bir şey çıkaramayız.

- Kovidli milli oyuncu sayısı 13 oldu. Bu bizi etkiledi. Bazı oyuncular seyahat dönüşü yorgundular, jetlag oldukları düşünüldü. Test yaptık negatif geldi sonuçlar. Maçın ardından yapılan test ise pozitif çıktı.

- İki galibiyet sonrası beni en tepeye çıkarmak da Letonya beraberliğinin ardından eleştirilerin dozunun artması da doğru değil. Kaybettiğimiz iki puanın ardından ‘yıkıldık’ demek de doğru değil.

-Hedefimiz planımız belli. Yolumuzda engeller var. Ama bunları aşacağız. Eylüldeki maçlardan da 7 puan çıkarırsak bizim lehimize olur her şey. Letonya beraberliği ile ezilmeyeceğiz.

Kaleciler için Kara’ya teşekkür

Milli takıma çağırdığı bütün kalecilere eşit mesafede olduğunu belirten Güneş, “4 kalecim var dördü de bir. Onlar tek kaleci oluyorlar. Böyle davranıp böyle söylüyorlar” dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: “Bu kadar iyi kalecilerin çıkması konusunda Rasim hocaya (Kara) teşekkür etmek lazım.”

Öte yandan takımın iki golcüsü Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’un yaşları konusuna da nokta koyan Şenol Güneş, “Golcüler kolay yetişmiyor. Burak bugün övülse de geçmişte tartışılıyordu. Avrupa Şampiyonası’nda ve eylüldeki eleme maçlarında Burak ve Cenk’i kullanabileceğimizi düşünüyorum. Enes’i forvette oynattım ve beklentilerimi karşılamadı ama açıkta iyiydi” diye konuştu. (Milliyet)