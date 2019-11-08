A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Ortak Hayalleri Tasarlamak' panelinde konuştu. Tecrübeli teknik adam, milli takımdaki görevinin ne zaman sona ereceğini açıkladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Fransa maçı bir sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanların mutlu olmasına vesile olmaktır. Bizim birlikte yapacağımız çok şey var.

Her sahaya giderim. Benim futbolcum da gidecek. Birlikte savaşacağız. Biz büyük bir ülkeyiz. İnşallah Diyarbakır'a gideceğiz, Sivas'a gideceğiz. 15 yaşına kadar şehrimden dışarı çıkamadım, şimdi şehrime gidemiyorum. Taraftarı olan bir Milli takım... Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde olan Milli takımda birleşmesini istiyoruz.

2022 Dünya Kupası benim için final olacak.

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Milli Takım kadrosu 20.20'de belli olacak. 2020'yi çağrıştırıyor. O yüzden böyle bir sunum hazırladık. Çağıracağımız kadronun yarısı yurt dışında oynayanlar olacak. Bu güzel bir şey. Fransa'nın oyuncuları mesela hep Fransa dışında. Yeni nesil oyuncularımız kendilerini daha iyi eğitiyor ve bu işi seviyorlar. Yurt dışına oyuncu gönderebiliyoruz, futbol zor iş. Zengin işi değil. Genelde ekonomik durumu iyi olmayanlardan iyi futbolcu çıkıyor.