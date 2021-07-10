Avrupa Şampiyonası’nda grubunu puansız tamamlayarak turnuvaya veda eden A Milli Takım ’da teknik heyet değişikliği yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre ekibini revizyona giden teknik direktör Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nu yardımcı antrenörü yapma kararı aldı.

Yapılan görüşmenin ardındam Belözoğlu A Milli Takım’ın yeni yardımcı antrenörü oldu.

Futbol federasyonu konu ile ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.





Emre Belözoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor; önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır, gelişmeleri paylaşacağız" dedi.