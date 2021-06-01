A Milli Takım dahil EURO 2020'de yer alacak bütün takımlar, kupada mücadele edecek 26 kişilik nihai listelerini UEFA'ya bildirdi. Antalya kampı için 30 kişilik geniş kadro oluşturan Şenol Güneş, Azerbaycan ve Gine ile oynanan hazırlık maçlarının ardından kadroyu 26 kişiye indirdi. Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, EURO 2020 kadrosunda yer almayan isimler oldu.

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Brentford)

Gökhan Akkan, Azerbaycan maçında sakatlanan Altay Bayındır'ın yerine oyuna dahil oldu ve 17 dakika süre aldı. Gökhan, Gine maçını ise yedek kulübesinde tamamladı.

Halil Akbunar, Azerbaycan maçına ilk 11'de çıktı ve 67 dakika süre aldı. Gine maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Azerbaycan maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Efecan Karacan, Gine maçında 3 dakika süre aldı.

Gine maçına ilk 11'de başlayan ve 86 dakika sahada kalan Mahmut Tekdemir, Azerbaycan maçında şans bulamadı.

Maç kadroları 23 olacak ve 3 kişi tribüne çıkacak

Normalde Avrupa Şampiyonası finallerinde ülkeler 3 kaleci artı 20 oyuncuyla sahne alıyorlardı. Ancak koronavirüs sebebiyle bu sayı 26'ya çıkarıldı. Bu arada tüm takımlar, gruplarında oynayacakları ilk maçtan önce sakatlık ya da hastalık yaşamaları halinde sınırsız değişiklik yapabilecek. Maç kadroları 23 olacak ve 3 kişi tribüne çıkacak. Ayrıca geçen sezondan Süper Lig'den de alışık olduğumuz 3 yerine 5 oyuncu değişikliği de finallerde uygulanmaya devam edecek.







