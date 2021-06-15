EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım 'da son dakika gelişmesi... Teknik patron Şenol Güneş, 3-0 kaybedilen İtalya maçının ardından ilk 11'de değişiklik yapmaya karar verdi.

Eleme maçlarının yıldızı Merih Demiral, Berardi’nin sert ortasında topu göğsüyle kendi ağlarına yollamıştı.

Gök-Mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve yaşadığı şanssızlık sonrası kendi ağlarını sarsan Merih Demiral, Galler maçında yedek kulübesinde olacak. Juventus forması giyen milli stoperin yerine Kaan Ayhan'ın forma giymesi bekleniyor.

Elemelerde en fazla süreyi alan isim

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri’nde turnuva bileti alırken bunda Merih Demiral’ın payı büyüktü. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemelerinde en fazla formayı Merih Demiral giydi. Juventus'un stoperi 10 maçta 890 dakika şans buldu.

Merih'i 9 karşılaşmada 810 dakika ile Mert Günok takip etti. 3. sırada aynı maç sayısı ve 727 dakika ile Zeki Çelik izledi. Burak Yılmaz 7 maçta 628 dakika şans buldu. Hakan Çalhanoğlu ise 9 maçta 628 dakika oynadı.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL



