Süper Lig'de sahasında oynadığı Trabzonspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan daha sonra Hatayspor deplasmanından 1-0 öndeyken 2-1 mağlup olan Beşiktaş 'ta taraftarların tepkileri, yönetimin de huzursuz olması sonrasında Fransız teknik adam Valerien Ismael'le yollar ayrıldı.

Beşiktaş geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.





ŞENOL GÜNEŞ'LE ANLAŞILDI

Siyah beyazlı yönetim, bu ayrılık sonrasında takımın başına geçirecekleri ismi belirlemek için Serhan Çetinsaya'nın otelinde bir durum değerlendirmesi yaptı ve bu toplantıdan çıkan isim Şenol Güneş oldu.

Siyah beyazlılarla 2015-2019 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam, görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yöneticilerin bulunduğu otele davet edildi. Burada yapılan görüşmeler sonrasında Şenol Güneş ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Siyah beyazlılar, anlaşmayı KAP'a bildirdi ve 2023-2024 sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

GÜNEŞ NEVZAT DEMİR'DE

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde kendisini Beşiktaş'ın hocası yapacak resmi sözleşmeye imza atacak olan tecrübeli teknik adam 09:30 sularında tesislere geldi. Güneş, burada yöneticilerle görüşme gerçekleştirdikten sonra kendisini Beşiktaşlı yapan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli teknik adam, daha sonra basın mensuplarının karşısına çıktı ve açıklamalar yaptı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Bugün, Beşiktaş taraftarının uzun süreden beri beklediği hocamız Sayın Şenol Güneş'i huzurlarınızda imzaya davet ettik. O da bizimle çalışmayı kabul etti. Valerien Ismael'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Şenol Güneş, camiamıza hayırlı olsun. Hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluk kovalayacağımızı kamuoyuna bildiriyorum.

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana bu şansı veren tüm Beşiktaş yönetimine teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce kamuoyunda çokça konuşuldu. Son dönemde gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum. Demek ki önceki birlikteliğimizde ortaya iyi şeyler koymuşuz.

Son dönemde sokakta, sosyal medyada gördüğüm sevgi sebebiyle de tüm taraftara teşekkür ediyorum.

Bugünkü durumu ben yaratmadım. Şartların bu duruma gelmesini başkan istemezdi. Bundan önceki teknik heyete teşekkür ediyorum, bıraktıkları yerden daha iyisini yapacağım.

Bundan önce çalışan tüm teknik heyete, başta Valerien Ismael'e teşekkür ediyorum.

Dün itibarıyla ilk konuşmayı yaptık. Sonra da akşam konuştuk. Bunları anlatmak zorundayım, çünkü hakkımızda çok yazıp çiziliyor. Türk futbol kamuoyuna açık ve net bilgiyi vermek durumundayız. Yoksa bu dalgada biz de boğulup gideriz.

Keyif alan, keyif veren futbol oynayacağız. Medyadan tek bir isteğim var, doğru bilgi için her zaman buradayım, her zaman açık olacağız, şeffaf olacağız. Beşiktaş'a zarar verecek her türlü hareketinizde beni karşınıza alırsınız onu baştan söyleyeyim.

İŞTE YARDIMCILARI:

Daha önce Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu, onunla devam edeceğim. Teknik heyette de Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak'la beraber çalışacağım. Diğer personellerde çok büyük bir değişiklik olmayacak.

3 günlük bir süreç var. Bu kısa süreyi en iyi şekilde geçirmek durumundayız. 3 maçımız var. Kendi oyunumuza, eksiklerimize bakarak çözümler üretmeye çalışacağız. Eldeki tüm oyuncuların yeni bir başlangıç yapmasını bekliyorum.

Bu kulüp çok büyük bir kulüp. İyi bir başkanı ve yönetimi var. Bana da ihtiyaçları olduğunu hissettiğim için buraya geldim. Görevimi en iyi yapacağımın sözünü veriyorum.

Sezon sonunda camia nereye istiyorsa oraya gideceğiz. Beşiktaş'ın ismi nereye gider? Buraya geldiğim ilk sene söylemiştim. Büyük camiaların beklediği şey şampiyonluktur.

Gerginlik olmasını istemiyorum. Ben şu an dinlenmiş olarak geldim, bazen ben de sinirleniyorum. Camiaların kavgasından uzak durmaya çalışıp, şampiyonluk için yola çıkacağız.

Üçüncü yıldızı ben takmıştım ancak sahtesini takmıştım. Sonra gerçeği geldi. Üçüncü yıldızın bir ayağında ben de vardım, şampiyonluklar gördüm. Ancak dördüncü yıldız benim değil, bizim işimiz. Başkan, takım, taraftar, medya... O güzel günleri görmek istiyoruz.

Mevcut yabancı kuralı neyse ona uyacağız. Tartışmasını yaparız, o ayrı konu. Zorlukları var, kabul ediyorum. Ancak şu andaki işimiz yarışmak. Premier League oyuncuları konusuna katılmıyorum. Orası Premier League, burası Türkiye Ligi. Zaman zaman aldığımız sonuçlarla kendimizi oraya koymayalım, onları da buraya koymayalım.

Şampiyonluğu isteyebilirsiniz ama istemekten çok yapmak önemli. Bazen beklentileri çok yapıyoruz. Benim düşüncem belli. Var olan değerlerini gösterebiliyorlarsa sorun yok. İster genç, yabancı, Türk fark etmez. Hepsi önemli. Takıma yararı olmayan dışarıda kalır.

Son 10 yıla bakarsak herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş, en çok ses getiren takım da Beşiktaş.

Tüm eksikleri bilemem, içeriden görmek lazım. Dışarıdan bakınca siz de eleştiri yapabiliyorsunuz. Atılan gollerde üst sırada gözüksek de çok fazla da gol yediğimiz gözüküyor. Bunun sebebini tek bir şeye bağlamamalıyız.

Takımın fiziksel durumu iyi deniyor ancak yine siz, takımın fiziksel durumunu tartışıyorsunuz.

Seyircimizin muhteşem desteği var. Tüm koşullara rağmen bunu kaybetmemeliyiz. Sahadaki oyuncular da coşkuyla oynuyor. Oyuncular çok istekli ama kontrolsüz. Bence akıl kullanmak, duygulara göre ikinci planda kalıyor.

Ben Ahmet Nur Çebi'yle yeni tanışmadım, dostluğumuz ayrı. Ancak onun olduğu yerde işi o yönetir, ben de takımı yönetirim. Bazen farklı yerlere çekilmeye çalışılabilir ancak burası aile şirketi değil.

Oyun kurgusu olarak, Valerien Ismael'in doğru olarak kabul ettiği bir oyun vardı. Bazen taktik çalışmalarınız, ezberinize döner ve sadece bunu yapmaya başlarsınız. Sanki bu anlayış sebebiyle oyun kontrolü kayboldu gibi.

Mesela benim tanıdığım Dele Alli, Tottenham'daki en iyi oyunculardan biriydi. Onun %50'si burada olsa yeterli. Eğer bunu yapamıyorsa, biz çözüm üretmeliyiz. Çok iyi oyuncular alabilirsiniz, ancak çok iyi oynayacaklar mı?

Güneş gelince yıldızlar pek görünmüyor. Güneşin kıymetini bilelim.

Cumhuriyetimizin 99. yılını da kutluyorum. Biz yarınki kutlamaya katılamayacağız kampta olmamız nedeniyle. O yüzden şimdiden bunu söylemek istiyorum.

Çalışıp çalışmama konusunda kararsızdım. Ben ayrıldıktan sonra uzun süre Trabzon'daydım. Orada dolaştım, sisle beraber aşağıyı görmemeye çalışıyordum. Dinlendikten sonra düşündüm ve olabilecek en iyi senaryo gerçekleşti. Beşiktaş'ta çalışmak çok önemli.

Muleka'yı hiç izlememiştim, ilk defa geçen sene izledim. Çok beğendiğim bir oyuncu.

Eskinin güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz dedim ama güneş her gün doğuyor. Tekrar batıyor, tekrar doğuyor. Onun için, her çıkışından faydalanmak gerekiyor.

Çok genç, Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamıyorsa ve benim genç oyuncu oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım.

Josef'in durumuna bakmak lazım mesela. Şu anda kadronun gücünü, oynadığımız oyunda görmemiz lazım. Yabancı sayısının fazlalığı, hem yabancılara hem Türklere zarar veriyor.

Yabancı sayısının fazlalığı her oyuncuya zarar veriyor. Ama benim görüşüm 8+3 değil.

Elimizdeki hem yabancı hem de yerlilerde çok iyi oyuncular var. Ama hepsinden daha iyi olmasını istiyoruz. İyi olmayan oyunculardan 2-3 tanesini yollayıp, iyi olan 1 tane alabiliriz.

Önce güçlü bir takım görüntüsü vermemiz lazım. Beşiktaş, Hatayspor'a kaybettiğinde neden tepki alıyor? Çünkü daha güçlü. Bu yüzden oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirmek durumundayız.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:

Hatay maçından sonra Valerien Ismael'in kalp kırıklığı olması ve enerji olarak bitmiş olması sebebiyle, hocamızın da isteğiyle bir kan değişikliği konusunda hemfikir olduk.

Hakem hataları, medya... Bu hale bu şekilde geldik. Teknik kadromuzun üzerinde bir huzursuzluk yaratıldı. Artık bunları tartışmanın bir anlamı yok, önümüze bakacağız.

Şenol Güneş, benim çok inandığım bir insandır. Son 10 yılda 3 kez şampiyon olduk. Şenol Güneş'le Valerien Ismael ile vedalaşmamızdan sonra ilk defa çarşamba günü görüştük. Onun bu işi başaracağına inanıyorum.

Sosyal medyadan başlatılan ve medyadan sürdürülen bir yıpratma politikasıyla Beşiktaş'ın teknik ekibi yıpratıldı. Sağlıklı çalışmasına zemin bırakılmamıştır. Şimdi Şenol Güneş ile tekrar başlıyoruz.

CEYHUN KAZANCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Hocamız için hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ın konusu ben olamam, benim durumum olamaz. Burada çok daha büyük konulardan bahsetmeliyiz. Geldiğim dönemden beri, sizlerin de bildiği gibi bir rant dünyası var. Bazı şeyleri durdurunca bunlar olur. Hocamla dün tanıştık, çok verimli bir toplantı geçirdik. Şenol Güneş önderliğinde uzun yıllar boyunca başarılı dönemlerimize geri döneceğimize inanıyorum.

Beşiktaş'ın suni tartışmalara ihtiyacı yok. Beşiktaş'ın konusu ben olamam. Daha önemli meseleler var. Bir rant dünyası var. Şenol hoca önderliğinde inşallah başarılı günlere geri döneceğiz. İyi bir kadromuz var, bu kadronun hakkı verilemedi.

Şenol Güneş ile bu masada birlikte oturuyoruz. Daha dün tanıştık. Benim Şenol Güneş ile ilgili ''onunla çalışmam'' gibi bir cümle kurmam söz konusu olamaz. Şenol hocam ile umarım şampiyonluğa ulaşacağız.