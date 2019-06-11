SON DAKİKA : Şener Özbayraklı Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, Sarı Kırmızılı renklerle ilk kez görüntülendi.

11 Haziran 2019, Salı 08:57 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA : Şener Özbayraklı Galatasaray formasını giydi

Galatasaray yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılıların, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı için bir süredir çalışma yürüttüğü biliniyordu.

Taraflardan herhangi bir açıklama yapılmamasına karşın transferin kesinleştiği bugün ortaya çıkan bir fotoğrafla ispatlandı. Milli futbolcunun, Galatasaray'a imza atmadan önce yapılan sağlık kontrolleri sırasında üstünde Sarı Kırmızılı idman formasıyla çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Kulübe yakın kaynaklar da, fotoğrafın doğruluğunu teyit ederken, artık gözler resmi açıklamanın yapılacağı kulüp yayın organlarına çevrildi.



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