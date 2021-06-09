Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın yeni takımı belli oldu. Tecrübeli sağ bek Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir açıklama yaptı!

Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı’yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

Uzun yıllar Türkiye’nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.