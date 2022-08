Son dakika | Semih Kaya futbolculuk kariyerini noktaladı

Son olarak Galatasaray forması giyen millî futbolcu Semih Kaya, futbolculuk kariyerine nokta koydu. 31 yaşındaki oyuncu, yayınladığı bir video ile profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.





Semih Kaya, yaptığı veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 senelik tutkuma, profesyonel futbolculuk kariyerime veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerimi profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum, Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa'da futbol oynadım, ödüller aldım. Kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya'ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar Millî Takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. Hayatımda hiçbir zaman isteyerek ve bilerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlıklar yapan aileme, desteğini her zaman arkamda hissettiğim ve beni her koşulda seven canım eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi tüm futbolseverlere binlerce kez teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın"

İşte Semih Kaya'nın kariyeri

Galatasaray Akademisi çıkışlı olan Semih Kaya, 2006 yılında girdiği altyapıda üç sene forma giydikten sonra A takıma yükselme başarısı göstermiş ve A takımdaki ilk maçına 17 Ocak 2009 tarihinde Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında çıkmıştı.

Gaziantepspor ve Kartalspor’da yaşadığı kısa süreli geçici transfer maceralarının ardından 2011 yılında yuvasına geri dönen Semih Kaya, şampiyon olunan 2011-2012 sezonunda Çek stoper Tomas Ujfalusi ile başarılı bir stoper tandemi oluşturarak kendini gösterdi. Kaldırılan şampiyonluk kupasında altyapıdan sivrilmiş genç bir yetenek olarak kadronun önemli bir parçasıydı.

Beş sezon aralıksız Galatasaray Futbol A Takımı’nda forma giyen stoper, bu süre zarfında 4 Süper Lig Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 4 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu olmak üzere tam 12 kupa kaldırdı.

Galatasaray formasıyla yakaladığı çıkışı milli forma giyerek taçlandıran Kaya, ay-yıldızlı formayla ilk kez 29 Şubat 2012 tarihinde oynanan Slovakya hazırlık maçıyla tanıştı ve A milli formayı 23 kez sırtına geçirdi.

Semih Kaya, 2017-2018 yaz transfer sezonunda Sparta Prag ile sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği bir buçuk sezonun ardından tekrar Galatasaray'a kiralık olarak geri dönerek elde edilen şampiyonluğa yarım sezonluğuna katkı sağladı. Çekya’ya geri dönen tecrübeli savunmacı, 2019-2020 futbol sezonunu burada geçirdi. Sparta Prag’da 2020 Çekya Kupası şampiyonuğu başarısı elde etti.

2020’de yurda dönüş yapan 30 yaşındaki futbolcu, bir buçuk sezon boyunca Yeni Malatyaspor forması giydikten sonra 3 Şubat 2022'de Galatasaray’a geri döndü.