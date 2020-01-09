Galatasaray Onyekuru ve Saracchi'nin ardından 3. bombayı patlattı. Sarı-Kırmızılı kulüp Eskişehirsporlu kanat oyuncusu Sekidika'yı kadrosuna kattı.
Sarı Kırmızılılar'ın KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:
Galatasaray SK: "Jesse Sekidika'yla 2019-2020 sezonu için net 125.000 Euro, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun başkan yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile çekilen fotoğrafı da sosyal medyaya sızdı...
Yeni transfer Galatasaray'ın yarın başlayacak Antalya kampına katılacak. Ayrıca KAP bildirisinin bugün kısa süre içinde yapılması bekleniyor...
Sekidika'nın 77 numaralı formayı giymesi bekleniyor.
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