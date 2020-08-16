Son dakika | Sassuolo Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini açıkladı!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Kaan Ayhan resmen Sassuolo'ya transfer oldu.

16 Ağustos 2020, Pazar 13:05 Son Güncelleme:
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Son dakika | Sassuolo Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini açıkladı!

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın yeni takımı belli oldu. İtalyan ekibi Sassuolo Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin istediği Kaan Ayhan transferini resmen açıkladı...

Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Mert Müldür'den sonra Sassuolo'da forma giyen üçüncü Türk futbolcu olacak. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından 26 yaşındaki savunmacının sözleşmesinde 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyordu. Fortuna'ya 2 milyon Euro'yu gönderdiği iddia edilen İtalyan ekibi transferin maliyetiyle ilgili açıklama yapmadı.

Kaan Ayhan Alman ekibiyle 34 maçta forma giymiş 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Kaan Ayhan ayrıca A Milli Takım 'ın Avrupa Şampiyonasına katılmasına büyük katkı sağlamıştı.


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