TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, alt liglerle ilgili verilen kararı doğru bulmadıklarını belirterek, ligden çekildiklerini ve futbol şubelerini kapattıklarını açıklamıştı. Bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor da TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Türk futbolundan çekiliyoruz, Şanlıurfaspor yok artık." ifadeleri kullanıldı.