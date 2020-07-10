SON DAKİKA! Şanlıurfaspor TFF'ye tepki gösterdi, ligden çekildi

Son dakika haberi. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden olan ve -14 puanla son sırada yer alan Şanlıurfaspor, TFF'nin aldığı tescil kararının ardından ligden çekildiğini açıkladı.

10 Temmuz 2020, Cuma 19:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Şanlıurfaspor TFF'ye tepki gösterdi, ligden çekildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, alt liglerle ilgili verilen kararı doğru bulmadıklarını belirterek, ligden çekildiklerini ve futbol şubelerini kapattıklarını açıklamıştı. Bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. 

TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor da TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Türk futbolundan çekiliyoruz, Şanlıurfaspor yok artık." ifadeleri kullanıldı.

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