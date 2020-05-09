SON DAKİKA! Sancaktepe FK'da corona virüs depremi! Tam 9 isim...
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe coronavirüs testi yapılan TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'ne büyük şok. Yapılan ilk test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da COVID-19 testleri tamamlandı.
Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin ardından büyük bir şok yaşandı.
Test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.
Resmi açıklama geldi
Sancaktepe Futbol Kulübü'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştı. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır.''
FANATİK ÖZEL