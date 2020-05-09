Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da COVID-19 testleri tamamlandı.

Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin ardından büyük bir şok yaşandı.

Test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi corona virüse yakalandı.





Resmi açıklama geldi

Sancaktepe Futbol Kulübü'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştı. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır.''

FANATİK ÖZEL



