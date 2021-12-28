Fenerbahçe 'de savunma hattının önemli isimlerinden Attila Szalai'nin talipleri artıyor. Son olarak Milan'ın devreye girdiği Szalai'nin olası gidişine yönelik çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Barcelona'dan Samuel Umtiti'yi kadrosuna katmaya yaklaştı.

İspanyol basınından Todofichajes, Barcelona'daki günleri sayılı olan Umtiti için masada Fenerbahçe'nin teklifinin yer aldığını belirtti. Fenerbahçe'nin Umtiti'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve teklifte bir satın alma opsiyonunun da yer aldığı aktarıldı.





Teklifi kabul etti!

Dünden bu yana Umtiti haberleri artarken Todofichajes, flaş bir bilgi daha paylaştı. Umtiti'nin kariyerini Türkiye'de devam ettirecek Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği açıklandı.

Fenerbahçe'ye kiralanmasına yönelik kesin ifadeler kullanılan haberde, Umtiti'nin Türkiye'deki dönemi sonrası 2023'te bitecek kontratı nedeniyle Barcelona'daki son yılına gireceği vurgulandı.



