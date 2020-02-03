SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takımlar...

Son dakika haberi: İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe gösterilirken Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları sarı-lacivertli takıma yaklaştı. İşte liste..

03 Şubat 2020, Pazartesi 15:05 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takımlar...

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 3.00'lük oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. 

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 Fenerbahçe

4.50 Trabzonspor

5.50 Galatasaray

5.50 Sivasspor

6.00 Başakşehir

11.00 Beşiktaş

13.00 Alanyaspor

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Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

2.50 Fenerbahçe

4.00 Sivasspor

6.00 Trabzonspor

6.00 Başakşehir

7.00 Galatasaray

15.00 Beşiktaş

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