SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takımlar...

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 3.00'lük oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.

İşte şampiyonluk oranları:

3.00 Fenerbahçe

4.50 Trabzonspor

5.50 Galatasaray

5.50 Sivasspor

6.00 Başakşehir

11.00 Beşiktaş

13.00 Alanyaspor

Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

2.50 Fenerbahçe

4.00 Sivasspor

6.00 Trabzonspor

6.00 Başakşehir

7.00 Galatasaray

15.00 Beşiktaş