SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.70'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.
İşte şampiyonluk oranları:
2.70 Fenerbahçe
4.50 Beşiktaş
4.50 Sivasspor
6.50 Galatasaray
8.00 Trabzonspor
8.00 Başakşehir
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Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 3.00
Beşiktaş: 4.25
Galatasaray: 4.25
Sivasspor: 4.75
Trabzonspor: 9.00
Başakşehir: 13.00
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