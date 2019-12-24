SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Son dakika haberi: İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Şampiyonluğun mutlak favorisi olarak Fenerbahçe gösterildi.

24 Aralık 2019, Salı 14:45 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 2.70'lik oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi. 

İşte şampiyonluk oranları:

2.70 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

6.50 Galatasaray

8.00 Trabzonspor

8.00 Başakşehir

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Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 3.00

Beşiktaş: 4.25

Galatasaray: 4.25

Sivasspor: 4.75

Trabzonspor: 9.00

Başakşehir: 13.00

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