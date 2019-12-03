Son dakika | Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan Başakşehir ve Beşiktaş'ın oranları düşerken Fenerbahçe ve Galatasaray oranları değişmedi.

03 Aralık 2019, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Son dakika | Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray 2.70'te kaldı; Beşiktaş 5'ten 4.75'e indi. Trabzonspor 7.50'den 9'a çıkarken Başakşehir 12'ye, Sivasspor 35'e indi. 

Süper Lig Şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.70 

Galatasaray: 2.70

Beşiktaş: 4.75 

Trabzonspor: 9.00 

Başakşehir: 12.00 

Sivasspor 35.00

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Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Galatasaray: 2.70

Fenerbahçe: 2.70

Beşiktaş: 5.00

Trabzonspor: 7.50

Başakşehir: 13.00

Sivasspor: 40.00

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