Son dakika | Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı
İstanbul'un finale ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu kura çekimi yapıldı. Devler Ligi’nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Avrupa'nın devlerinin tek hedefi; 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkmak! Devler Ligi’nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.
Şampiyonlar Ligi Son 16 eşleşmeleri:
M'Gladbach-Manchester City
Lazio - Bayern Munih
Atletico Madrid - Chelsea
RB Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - PSG
Sevilla - Borussia Dortmund
Real Madrid - Atalanta
https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1338440029585215493?s=20
Seri başı takımlar; Bayern Münih, Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Juventus (İtalya), PSG (Fransa)
Seri başı olmayanlar; Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona (İspanya), Borussia Mönchengladbach, Leipzig (Almanya), Porto (Portekiz), Atalanta ve Lazio (İtalya)
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Final İstanbul'da
Seribaşı takımlar rövanş maçlarını evinde oynayacak. Aynı grup ve ülke takımları, bu turda eşleşemeyecek. Geçen sezon normalde finale İstanbul ev sahipliği yapacaktı ama koronavirüs sebebiyle UEFA, turnuvayı Portekiz'de seyircisiz olarak oynatmış, bizim finalimizi bu sezona ertelemişti. Türkiye'nin umudu, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı dev maça kadar salgının hem ülkemizde hem de tüm dünyada azalması ve finalin seyircili olarak oynanması olacak.