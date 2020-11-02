Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı. Ajax'ın Danimarka kafilesinde sadece 17 futbolcu kaldı. Kulüp içinden gelen ve hâlâ konfirme edilmemesine rağmen bir anda Avrupa medyasına yayılan haberlere göre; testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 15'e yükselebileceği de belirtiliyor.

Tüm kulübe yayılmasından korkuluyor

Test aşamasında da güvenliğin tam anlamıyla sağlanamadığı ve virüsün kulüpte futbolculardan görevlilere ve yöneticilere kadar birçok kişiye bulaşma ihtimalinden korkuluyor. Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor.

Kadroda gereken oyuncu sayısını karşılayamayan kulüpler maçlarda hükmen mağlup sayılıyor ancak kulübün UEFA'yla da temasta olduğu ve erteleme talep edebileceği de gelen haberler arasında...







