Son dakika | Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri için İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.

Çekilişi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith gerçekleştirdi.

Son şampiyonun rakibi Atletico Madrid

Son şampiyon Liverpool'un rakibi, Atletico Madrid oldu. Real Madrid-Manchester City eşleşmesi de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Borussia Dortmund - PSG

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atletico Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munih

Lyon - Juventus

Tottenham - RB Leipzig

Napoli - Barcelona

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman?

2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları 2020 yılının Şubat ve Mart aylarında oynanacak.

İlk maçlar 18-19 Şubat ile 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Rövanş müsabakaları ise 10-11 Mart ile 17-18 Mart günlerinde düzenlenecek.

2020 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede?

2020 Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı, 2020 finali için Benfica'nın stadı Estadio da Luz ile yarıştı ve bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hak kazandı. 15 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak İstanbul, daha önce 20 Mayıs 2009'da Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası'nın son finaline ev sahipliği yapmıştı.