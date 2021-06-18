Hatayspor, Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Sam Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları açıkladı. 25 yaşındaki Nijerya asıllı sol bek, Norveç ekibi Valerenga'da forma giyiyordu.
Hatayspor resmen açıkladı...
Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi.
https://twitter.com/Hatayspor_FK/status/1405845333658189826?s=20