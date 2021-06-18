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Son dakika | Sam Adekugbe Hatayspor'da

Hatayspor, Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Sam Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları açıkladı. 25 yaşındaki Nijerya asıllı sol bek, Norveç ekibi Valerenga'da forma giyiyordu.

18 Haziran 2021, Cuma 14:22 Son Güncelleme:
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Son dakika | Sam Adekugbe Hatayspor'da

Hatayspor, Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Sam Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları açıkladı. 25 yaşındaki Nijerya asıllı sol bek, Norveç ekibi Valerenga'da forma giyiyordu.

Hatayspor resmen açıkladı...

Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi.



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