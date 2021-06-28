Son dakika! Salih Uçan Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta son dakika Salih Uçan gelişmesi yaşandı.

Prensipte anlaştık

Tivibuspor'a konuşan Salih Uçan, Beşiktaş ile prensipte anlaştığını açıkladı. Salih Uçan, 'Beşiktaş'la prensipte anlaştım. Galatasaray ve Trabzonspor 'un da ilgisi oldu ve 4 büyük kulübün 3'ünün beni istemesi onur verici. Ancak transfer sürecinde beni en çok isteyen kulüp Beşiktaş oldu. Sergen Hoca ile çalışmak isterim. Alanya'da herkes iyi bahsetti. İnşallah fikirlerimiz uyuşur ve güzel birliktelik olur. Beni en çok Beşiktaş istedi. 'Salih'e ihtiyacımız var' dediler. Transfer sürecini iyi yönettiler. Sergen Hoca ve Şampiyonlar Ligi de büyük etken' açıklamasında bulundu.

Salih Uçan'ın hafta sonunda Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.