Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. vVaka sayısının bin 704 olduğunu belirten Bakan Koca, bugün 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 55 bin 464 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 7 bin 402 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 108 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 445, toplam entübe hasta sayısının 309 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 70 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

''Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz. Doğru ve detaylı bilgi bu iki kaynakta.'' ifadelerini kullanan Koca, vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın coronavirüs sebebiyle açtığı internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşacağını belirtti.

Fahrettin Koca konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kamuoyunun bundan sonraki dönemde daha kolay ve net bilgi alması için yapılacak uygulama hakkında da bilgi vermiş ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden corona virüs vaka sayısını, hayatını kaybedenlerin sayısını ve gün gün grafik şeklinde iyileşenlerin sayısının yer alacağı bir tabloyu paylaşacaklarını açıklamıştı.

Koca, konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Bundan sonraki dönemde düzenli bir şekilde ekranda gördüğünüz şekliyle hem toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, entübe yani solunum cihazına bağlı olan hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısını dijital ortamda her gün güncellenerek kamuoyu ile paylaşmış olacağız." diye konuştu.

Koca, ekrandan dün itibarıyla belirlenen rakamların yer aldığı tabloyu göstererek, "Grafik şeklinde vaka sayısını görüyorsunuz. Aşağıda ise kaybettiğimiz vakaları. İkinci bir tablodada da günlük olan değişimi yine test sayısı, vaka sayısı ve kaybettiğimiz vaka sayısını dijital ortamda göstereceğimiz ve güncel olarak her gün kamuoyu ile paylaşacağımız tabloyu da buradan söylemek istiyorum." dedi.