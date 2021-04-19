Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası alan Galatasaray 'ın Hollamndalı futbolcusu Ryan Donk’un bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan’ın aynı nedenden aldığı 2 maçlık men cezasını onadı. Tahkim Kurulu, Demir Grup Sivasspor idarecisi Erdal Sarılar’a PFDK tarafından verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasını da onamayı kararlaştırdı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 19 Nisan 2021 günlü (33) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1.E.2021/148 – K.2021/144

Demir Grup Sivas Spor Kulübü’nün idarecisi Erdal Sarılar ve futbolcusu Hakan Arslan ile ilgili PFDK’nın 15.04.2021 tarihli E.2020-2021/970 - K.2020-2021/1199 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü’nün idarecisi Erdal Sarılar’ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 35.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü’nün futbolcusu Hakan Arslan’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2021/149 – K.2021/145

Bayrampaşa Spor A.Ş. futbolcusu Yusuf Emre Alyaprak ile ilgili PFDK’nın 13.04.2021 tarihli E.2020-2021/940 - K.2020-2021/1172 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bayrampaşa Spor A.Ş. futbolcusu Yusuf Emre Alyaprak’ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/150 – K.2021/146

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK’nın 15.04.2021 tarihli E.2020-2021/986 - K.2020-2021/1195 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk’un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.