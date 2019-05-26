Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'ın yolunu tutan ve takımın küme düşmesi sonrası İngiliz ekibine veda eden Ryan Babel'in Galatasaray'a transferi büyük ölçüde bitmiş gibi görünüyordu. Yıldız ismin Instagram'dan yaptığı "1+1" paylaşımı ve Sarı Kırmızılılar'ın şampiyonluk kutlamalarını seyretmesi, dedikoduları iyice güçlendirmiş ve taraftarlar resmi açıklama için geri sayıma geçmişti. 32 yaşındaki futbolcunun bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

Hollanda Milli Takımı'nın İngiltere ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesi için kamp yaptığı bölgede RTL televizyonundan Simon Zijlemans'a bir röportaj veren sol kanat oyuncusu, "Galatasaray'la temas hâlinde olduğumuz doğru. Bunu saklamıyorum. Ama şu an için bitmiş bir şey yok. Hollanda'dan bir kulüple de görüşüyorum. Ülkeme geri dönebilirim." ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan Babel'in bu sözleri altyapısından yetiştiği Ajax'a gidebileceği şeklinde yorumlandı.

Ardından Hollanda devlet televizyonu NOS'un sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Şu ana dek en iyi teklifi Galatasaray'dan aldım. Bunu gizlemeyeceğim. Ancak beni isteyen başka kulüpler de var. Onlarla da anlaşabiliriz." şeklinde konuştu.

Babel, sosyal medyadan Beşiktaşlıların kendisine gösterdiği tepkilerle ilgili olaraksa "Açıkçası bu durum, beni şaşırtmadı. Binlerce ölüm tehdidi aldım ama insanlar artık kendilerini böyle ifade ediyor. Evet, insanların hassasiyetlerinin farkındayım ancak bunu yapan ilk oyuncu ben değilim. Galatasaray'a gitmiş olmam, eski kulübümü rahatsız edeceğim anlamını taşımamalı." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler